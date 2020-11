O Manchester City recebeu e venceu o Olympiakos por 3-0 no Etihad, em jogo da terceira jornada do grupo C. A vitória da equipa de Pep Guardiola vale a continuidade na liderança do grupo onde está também o FC Porto, que se isolou no segundo posto após bater o Marselha, pelo mesmo resultado.

Apenas com dois portugueses a titulares – José Sá e Rúben Semedo do lado do Olympiakos – o City dominou por completo a primeira parte, apesar de não ter sido absolutamente avassalador.

Para se ter uma ideia, o Olympiakos não fez um remate em 45 minutos e chegou ao intervalo em desvantagem, ditada por um golo de Ferrán Torres, aos 12 minutos, após passe de Kevin De Bruyne.

Por certo descontente com o rumo dos acontecimentos, Pedro Martins lançou mais dois portugueses para a segunda parte: deixou Randjelovic e Bouchalakis no balneário e lançou Pêpê e Bruma.

Não surtiu grande efeito no marcador, apesar de os gregos terem praticamente tomado conta da segunda parte até ao minuto 70. Valbuena esteve perto do empate nesse melhor período dos visitantes, mas ‘rejeitou’ uma oferta absurda de Foden. Holebas também ameaçou após passar por Walker pela esquerda, mas a tentativa passou a rasar o poste.

O City melhorou com as entradas de Rodri e Gabriel Jesus ao minuto 69 e foi o brasileiro, recuperado de lesão, a dar a sentença, ao minuto 81.

Apenas no segundo jogo feito em 2020/2021, Gabriel Jesus fez o que já tinha feito a 21 de setembro, ante o Wolverhampton: marcou. Dois jogos, dois golos. Este deu o 2-0 no marcador e lançou a confirmação do triunfo, selado pelo português João Cancelo. O lateral-direito, que entrara ao minuto 82 a par de Bernardo Silva, rematou colocado de pé esquerdo para o 3-0 final, num golaço ao minuto 90.

Rúben Dias não saiu do banco do City, tal como Rúben Vinagre do banco do Olympiakos.

Os citizens somam os nove pontos possíveis, para seis do FC Porto, três do Olympiakos e nenhum do Marselha. A 25 de novembro, o City vai a terras helénicas e o FC Porto a França, para a quarta jornada.