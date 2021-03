Um erro incrível de Granit Xhaka marcou mais um desaire do Arsenal na Liga inglesa, desta feita no reduto do Burnley (1-1).

Sem o português Cédric Soares, os «gunners» adiantaram-se no marcador logo ao minuto 6, com um golo de Aubameyang.

Perto do intervalo surgiu o tal erro de Xhaka, a restabelecer a igualdade.

O internacional suíço dos «gunners» recebeu a bola na área, virado para a sua baliza, e ao tentar fazer um passe para David Luiz, que estava do lado direito da área, atirou contra Chris Wood, que marcou sem fazer grande coisa por isso.

O Arsenal ainda reclamou dois penáltis na segunda parte, por mão na bola, e no segundo desses lances o árbitro chegou mesmo a apontar para a marca de penálti e a puxar do cartão vermelho, mas depois, com indicação do VAR, decidiu que o corte foi feito com o ombro.

O jogo teve um final absolutamente louco, e na última jogada o Arsenal ficou muito perto do golo, com Ceballos a atirar inclusivamente ao ferro.