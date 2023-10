Podia ser o regresso do ano, mas tem poucas probabilidades de ser verdade. Peter Crouch retirou-se do futebol em julho de 2019. Agora, quatro anos depois, poderia estar de regresso aos relvados, se a atividade nas redes socias, esta sexta-feira, tiver alguma credibilidade.

Tudo começou com uma foto publicada pelo Burton Albion, clube que milita na League One – o terceiro escalão do futebol inglês. A publicação mostra Crouch no estádio do clube, com a camisola da equipa, com o número 15 e o seu nome nas costas e anuncia «um grande regresso».

O antigo avançado, depois, republicou a mensagem, mas acrescentou: «nem tudo é o que parece». E promete mais detalhes na segunda-feira.

Crouch, antigo internacional, brilhou no Liverpool, Tottenham e Stoke City. Retirou-se com 38 anos. Tem andado ocupado com um podcast, que se tornou bastante popular, e trabalhado como comentador televisivo.

Não se sabe, para já, de que tipo de regresso se trata. Parece difícil que seja para jogar. Até porque o clube já tem um número 15 – o avançado congolês Lubala.

Ao que tudo indica, será necessário esperar até 9 de outubro para saber o que Crouch vai fazer no Burton Albion. O clube está em 18º, dois pontos acima da zona de despromoção. E nesse dia tem jogo; recebe o Cambridge United na 12ª jornada do campeonato.