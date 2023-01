Benjamin Mendy foi esta sexta-feira considerado inocente do crime de violar quatro mulheres e agredir sexualmente outra, avança a imprensa inglesa.

O jogador do Manchester United foi inocentado por unanimidade de seis acusações de violação e uma agressão sexual pelo júri do caso, e após um julgamento de cinco meses no tribunal de Chester Crown.

No entanto, o lateral-esquerdo de 28 anos ainda terá de ir a segundo julgamento, uma vez que o júri não conseguiu chegar a um veredicto sobre outras duas acusações: uma violação e uma tentativa.

De acordo com o The Guardian, Mendy, que havia sido detido em agosto de 2021, garantiu em tribunal que todas as mulheres que o acusaram de violação queriam ter relações sexuais com ele.

O internacional francês, refira-se, não joga pelo Manchester City desde a altura em que foi detido.