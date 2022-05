De Cristiano Ronaldo a Erik Ten Hag.Estes foram alguns dos temas abordados por Diogo Dalot, lateral do Manchester United. O internacional português teceu, de resto, rasgados elogios ao capitão da seleção nacional.



«A forma de trabalhar, o seu profissionalismo, a sua mentalidade. Falo não só por mim, mas uma das coisas mais positivas da temporada: trabalhar com alguém como ele que tem esta cultura de trabalho, profissionalismo e mentalidade e poder estar por perto... Tem-me ajudado muito», começou por dizer, em entrevista à Sky Sports.



«Não tenho mais elogios para fazer à forma como o Cristiano trabalho. É um ser humano fantástico. Os números e as estatísticas estão lá. Obviamente estamos muito felizes por tê-lo connosco», acrescentou.

O lateral-direito de 23 anos descreveu ainda que tipo de pessoa Cristiano Ronaldo é. «É uma pessoa amiga. Quando ele sente que pode confiar em ti, dá 100 por cento de si mesmo. Todos gostam de o ter à sua volta. É sempre um grande mais-valia ter um jogador e uma pessoa como ele no balneário», referiu.



Erik Ten Hag foi anunciado como novo treinador do Manchester United a partir de 2022/23. Dalot realçou o trabalho do técnico neerlandês no Ajax e confessou que é bom o facto de os jogadores saberem quem irá suceder a Rangnick.



«Acho que não é preciso muito para ver que é um grande treinador. O que ele fez no Ajax foi excelente. Ele gosta de jogar um futebol atravativo. Penso que todos os adeptos do United estão entusiasmados por ter um técnico como Ten Hag assim como os jogadores. Na nossa cabeça é claro quem será o treinador na próxima época e isso é bom», admitiu.

Diogo Dalot regressou a Old Trafford depois de um empréstimo do AC Milan, conseguiu ganhar o lugar na equipa inicial a Wan-Bissaka nos últimos meses e já leva 27 jogos disputados.



«É difícil dizer que a época está a ser boa quando os resultados não são os esperados. Individualmente tenho jogado mais. Jogar com regularidade é um dos meus maiores desejos desde que cheguei, mas sempre foi complicado fazê-lo. É bom ter mais minutos do que nas épocas anteriores e estou contente, mas obviamente queria conjugar isso com bons resultados e títulos. Gosto de olhar época a época. A época foi especial porque comecei a jogar com regularidade, cheguei à seleção nacional e conseguimos o apuramento para o Mundial 2022. Quero estar no Mundial, mas ainda faltam três jogos por disputar pelo clube e os outros pela seleção. Por isso, não faz sentido olhar mais para a frente quando ainda há objetivos por cumprir neste final de temporada», concluiu.