Thiago Silva prolongou a sua ligação ao Chelsea por mais uma temporada, até 2022/23. O experiente central brasileiro continua a ser, aos 37 anos, uma das pedras basilares da equipa de Thomas Tuchel que, na época passada conquistou a Liga dos Campeões.

Já esta temporada, Thiago Silva acumulou 22 jogos a liderar a defesa da equipa de Stamford Bridge com destaque para os golos que marcou ao Tottenham e West Ham. «Jogar aqui no Chelsea é um verdadeiro prazer. Nunca esperei jogar três temporadas neste grande clube, portanto estou muito contente por poder jogar por mais uma temporada», destacou o defesa logo depois de ter assinado o novo vínculo.

O central é um dos jogadores preferidos dos adeptos do Chelsea. «É incrível ter esta relação com os adeptos e não apenas com os jogadores, staff e todo o clube. Vou dar tudo para continuar a jogar ao mais alto nível na melhor liga do mundo», disse ainda Thiago Silva.

O central, que chegou a passar pelo FC Porto, em 2004, chegou ao Chelsea em 2020, depois de oito temporadas no Paris Saint-Germain.