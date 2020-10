O Arsenal apurou-se para os «quartos» da Taça da Liga inglesa após bater o Liverpool no desempate por grandes penalidades (5-4).



Embora o jogo tenha terminado sem golos, os campeões ingleses estiveram sempre mais perto de marcar e de vencer no tempo regulamentar. Com Cedric e Jota num duelo individual, o ex-Wolves esteve perto de marcar em duas ocasiões. Após ter disparado ao lado à primeira, o internacional português viu Leno travar-lhe as intenções.



O internacional alemão fez uma exibição memorável, negando golos praticamente feitos a Van Dijk (53m), Grugic (60m e 63m), além do remate de Jota. Quando o guarda-redes não evitou o golo, foi a trave da baliza a impedir os festejos de Minamino (45m).



Após a pressão asfixiante dos reds, o Arsenal conseguiu chegar junto à baliza de Adrián e por pouco não marcou. Rob Holding esteve muito perto do golo, mas o guarda-redes espanhol manteve o guarda-redes vivo no jogo.



Klopp mudou, retirou Salah, Jota e Van Dijk, refrescando todos os sectores da equipa. Porém, o nó manteve-se até final e foi preciso recorrer aos penáltis.



Curiosamente, o Liverpool teve oportunidade de resolver a eliminatória quando Adrián travou o penálti de Elneny. Porém, Origi falhou e voltou a dar esperanças ao Arsenal. Ao 11.º pontapé, Wilson permitiu a defesa do guarda-redes dos «gunners» e Willock - com alguma sorte à mistura - confirmou o apuramento dos homens de Arteta.



Nos outros jogos o Stoke City afastou o Aston Villa (1-0) enquanto o Brentford «despachou» o Fulham por 3-0.



Veja o desempate por penáltis: