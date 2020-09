O Tottenham de José Mourinho apurou-se para a próxima ronda da Taça da Liga inglesa, ao bater em casa o Chelsea no desempate por penáltis após empate a um golo ao cabo dos 90 minutos.

A equipa orientada pelo técnico português, que contou com Gedson Fernandes no onze inicial e a cumprir os primeiros minutos oficiais em 2020/21, esteve a perder desde os 19 minutos. Timo Werner recebeu a bola à entrada da grande área e rematou colocado para o 1-0 dos Blues e a estreia a marcar pela nova equipa.

O Tottenham correu quase sempre atrás do prejuízo, mas antes do empate, que só surgiu nos minutos finais, Mourinho protagonizou duas situações insólitas. A primeira delas a meio da primeira parte quando se pegou com o ex-pupilo e agora treinador do Chelsea Frank Lampard junto aos bancos; a segunda ao minuto 75 quando recolheu ao túnel atrás de Eric Dier, sem que fosse percetível a razão que levou o ex-Sporting a ir até ao balneário.

Dier e Mourinho regressaram três minutos depois e a tempo de assistir ao empate, assinado por Lamela aos 84 minutos.

No final dos 90 minutos, o jogo seguiu logo para o desempate da marca dos onze metros e, aí, Tammy Abraham foi o único a tremer, no quinto e último penálti da série para o Chelsea.