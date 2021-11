A noite de quarta-feira foi épica e histórica para o Stockport County, que eliminou o Bolton da Taça de Inglaterra no jogo de repetição, após o 2-2 registado na casa dos trotters. A modesta equipa da quinta divisão inglesa esteve a perder por 2-0, por 3-1, mas chegou ao 3-3 no tempo regulamentar e acabaria por vencer por 5-3 no prolongamento.

E foi aos 119 minutos, logo após o golo de Crankshaw, que ditou o 5-3 final no Edgeley Park, que dezenas de adeptos invadiram o relvado para festejar com a equipa por breves instantes.

Porém, todos esses adeptos tiveram de ser levados de regresso às bancadas por mais uns instantes, porque o árbitro ainda não tinha apitado para o final do jogo, apesar de o mesmo já estar na reta final do prolongamento.

De resto, Crankshaw teve mesmo de vestir uma camisola alternativa só para os segundos finais de jogo e o árbitro não pôde apitar para o final do jogo até uma bandeirola de canto ter sido devolvida por adeptos que tinham tomado parte na invasão do relvado para os festejos do quinto golo.

A invasão de campo após o 5-3 filmada por um adepto: