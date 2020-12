Menos de cinco horas depois de ter anunciado a saída de Slaven Bilic, o West Bromwich Albion confirmou Sam Allardyce como novo técnico.

O contrato é válido por dezoito meses, e para esta quinta-feira está marcado o primeiro treino de Allardyce ao plantel do WBA, que conta com o brasileiro Matheus Pereira, ex-Sporting, e ainda com o croata Filip Krovinovic, emprestado pelo Benfica.

Sam Allardyce, atualmente com 66 anos, jogou no West Bromwich Albion, entre 1989 e 1991, e foi neste emblema que iniciou a carreira de treinador, como adjunto de Brian Talbot.

Depois disso foi técnico principal de Limerick (Irlanda), Preston North End, Blackpool, Bolton, Newcastle, Blackburn Rovers, West Ham, Sunderland, Crystal Palace e Everton.

O WBA está na 19.ª e penúltima posição da Premier League, com apenas sete pontos em 13 jogos.