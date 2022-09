Está confirmado: Carlos Queiroz está de regresso ao comando técnico da seleção do Irão e vai orientar a equipa asiática na fase final do Mundial 2022, do Qatar.

«Carlos Queiroz foi o escolhido para ser o novo selecionador do Irão», informou a Federação Iraniana de Futebol num comunicado publicado no site oficial.

O técnico de 69 anos sucede assim ao croata Dragan Skocic e regressa ao Irão, tendo liderado a seleção durante oito anos, entre 2011 e 2019, e apurado o país para o Mundial 2014, no Brasil, e o Mundial 2018, na Rússia.

Queiroz tinha sido uma promessa eleitoral de Mehdi Taj, o novo presidente da Federação Iraniana de Futebol, que assumiu o cargo na última semana, depois de já ter passado pelo organismo entre 2016 e 2019.

O antigo selecionador português, que estava livre depois de já este ano ter abandonado o Egito, prepara-se para viver o seu quarto Campeonato do Mundo, depois de, em 2010, também ter comandado Portugal na prova que decorreu na África do Sul.

No Mundial 2022, que vai decorrer no Qatar entre 20 de novembro e 18 de dezembro, o Irão está inserido no Grupo B, juntamente com Inglaterra, País de Gales e Estados Unidos.