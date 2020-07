A Atalanta soma e segue. A equipa de Gian Piero Gasperini recebeu e venceu o Nápoles esta quinta-feira, por 2-0, em jogo da 29.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana de futebol.

Os golos do jogo surgiram no espaço de oito minutos, no início da segunda parte, por Pasalic (47m) e Gosens (55m). A dupla acentuou a veia goleadora do melhor ataque da liga, que tem agora 82 golos marcados.

O jogo ficou marcado pela saída do guardião do Nápoles, David Ospina, aos 30 minutos de jogo, de maca. O colombiano saiu a punhos a um livre de Alejandro Gómez e, na queda, chocou involuntariamente com Caldara, ficando a sangrar abundantemente da cabeça. Foi rendido por Meret, que sofreria os dois tentos em Bérgamo.

Mário Rui fez todo o jogo pelo Nápoles e viu um cartão amarelo aos 67 minutos.

A Atalanta, em posição confortável pela Liga dos Campeões, no quarto lugar, com 60 pontos, continua assim a quatro do terceiro, o Inter de Milão, que tem 64. O Nápoles é sexto, com 45 pontos. Vê findada uma série de cinco vitórias seguidas na competição.