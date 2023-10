O AC Milan aproveitou o empate do Inter e isolou-se na liderança da Serie A após ganhar por 1-0 em Génova.

Depois da viagem a Dortmund a meio da semana, Stefano Pioli decidiu fazer descansar alguns dos habituais titulares. Rafael Leão, Pulisic ou Giroud começaram a partida no banco de suplentes e os rossoneri ressentiram-se, não criando grandes situações para marcar.

Por sua vez, o conjunto orientado por Alberto Gilardino não aproveitou o facto de o adversário ter algumas das melhores unidades no banco e raramente incomodou Maignan. A excepção foi um remate que desviou na muralha defensiva do AC Milan e obrigou o guarda-redes francês a aplicar-se.

Pioli recorreu a Leão, Giroud e Pulisic para tentar chegar ao triunfo. E o técnico não poderia ter sido mais feliz nas substituições, uma vez que o internacional norte-americano, ex-Chelsea, fez o golo do triunfo aos 87 minutos. Na sequência de um cruzamento de Musah, o avançado aproveitou a falha da defesa do Génova e à meia-volta, rematou para o fundo da baliza de Josep Martínez.

Os minutos finais foram absolutamente inacreditáveis! Os dois guarda-redes foram expulsos! Maignan foi expulso por entrada dura sobre Caleb Ekuban à entrada da área. Sem mais trocas para fazer, Giroud assumiu a baliza rossonera e na sequência do livre, viu a bola bater com estrondo na trave!

Martínez, guardião do Génova, também subiu à área contrária e foi expulso por entrada dura sobre Musah. Porém, Gilardino ainda tinha mais uma troca por fazer e colocou o guarda-redes suplente. Mesmo no último suspiro, o avançado francês evitou o golo do empate da formação da casa.

