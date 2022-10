O Inter venceu o Sassuolo nesta tarde de sábado, por 2-1, na 9.ª jornada da Liga Italiana.

O primeiro golo surgiu no último minuto da primeira parte com o bósnio Edin Dzeko a colocar a bola no fundo da baliza, após assistência de Dumfries.

Na segunda parte, aos 60 minutos Davide Frattesi restabeleceu a igualdade no marcador. 15 minutos depois, Dzeko bisou na partida e deu a vitória à formação nerazzurri.

Com este resultado, o Inter está na 7.ª posição da tabela classificativa à condição, com 15 pontos, já o Sassuolo, segue dois lugares atrás com 12.