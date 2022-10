O Inter venceu este sábado na receção a Sampdoria, por 3-0, em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga Italiana.

Os nerazzurri colocaram-se na frente aos 21 minutos, por intermédio de De Vrij, sob assistência de Calhanoglu. Um minuto antes do final do primeiro tempo, Nicolò Barella fez o segundo golo, após passe de Bastoni.

Na segunda parte, aos 73 minutos, Joaquín Correa, que tinha entrado há cinco minutos, estabeleceu o resultado final da partida.

Com este resultado, o Inter ultrapassa à condição a Roma de José Mourinho, com 24 pontos. Já a Sampdoria encontra-se em zona de descida com apenas seis pontos.

No outro jogo da noite, a Juventus, depois da derrota frente ao Benfica, venceu na visita ao terreno do Lecce, por 1-0.

O golo solitário da formação de Turim surgiu aos 73 minutos, com uma excelente finalização de Fagioli, que tinha entrado ao intervalo.