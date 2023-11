O AC Milan foi surpreendido em San Siro pela Udinese (1-0) e chegou ao quarto jogo consecutivo sem ganhar para todas as competições.



Com Rafael Leão na equipa inicial, os rossoneri fizeram uma das piores exibições da temporada e não assustaram verdadeiramente o adversário. Foi, por isso, sem surpresa que a formação de Udine chegou ao golo. Yacine Adli travou um oponente na área e Roberto Pereyra fez, de penálti, o 0-1.



Nos minutos finais, o AC Milan apertou e criou um par de ocasiões para marcar. Giroud viu Marco Silvestri negar-lhe o golo com um voo impressionante enquanto Leão ficou perto do golo num remate de meia distância.



Com esta derrota, a equipa de Pioli fica a seis pontos do líder Inter e pode acabar a jornada ainda mais longe da Juve, segunda classificada. Por sua vez, a Udinese conquistou a primeira vitória na época e chegou aos dez pontos, subindo ao 16.º posto.



Classificação da Serie A