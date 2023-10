José Mourinho e Arábia Saudita. Parece destinado a acontecer. Será uma questão de tempo. Pelo menos, a avaliar pelas recentes palavras do técnico português.

Mourinho manifestou vontade de trabalhar no país, apesar de lembrar que está comprometido com a Roma, e empenhado no trabalho que tem no clube italiano, com o qual tem contrato até ao fim desta época.

Foi numa entrevista ao canal egípcio MBC Egypt TV, que pertence ao grupo Saudi MBC.

Na conversa, Mourinho recorda que já esteve na Arábia Saudita em duas ocasiões, nas cidades de Riade e Jedah. Na primeira, com o Inter de Milão, «em trabalho, mal deu tempo para cheirar a cultura». Na segunda, com mais tempo, «foi muito agradável, deu para perceber o que estava para vir», disse.

O que estava para vir era o desenvolvimento do futebol no país. Um processo ao qual Mourinho também quer estar ligado. «Ninguém sabe o futuro, mas eu vou trabalhar na Arábia Saudita, decididamente», assegurou o treinador português.

No meio da crise de resultados da Roma – e da especulação em relação ao seu futuro – Mourinho recordou, recentemente, que recusou «uma proposta louca» da Arábia Saudita no último verão. Seria uma ferta do Al Hilal, que estaria disposto a pagar-lhe 30 milhões de euros por ano.

Este sábado, curiosamente, a imprensa italiana volta a colocar em causa a continuidade de Mourinho à frente da Roma. O jornal Corriere Dello Sport assegura que ele será demitido se não vencer o Cagliari, este domingo. E até aponta um sucessor: seria o alemão Hansi Flick, que saiu há pouco do comando da seleção da Alemanha.

Há poucos dias, a mesma imprensa falava de Antonio Conte como possível sucessor. A Roma, de qualquer forma, venceu os últimos dois jogos.

No meio de tudo isto, Mourinho, aos 60 anos, vê-se a trabalhar na Arábia Saudita.

«As portas estão abertas para mim na Arábia Saudita, quero sentir o desenvolvimento que está a acontecer lá. O Cristiano Ronaldo foi o primeiro a ir e deu logo uma perspetiva diferente. Muitos jogadores, não só os que estão na fase final das carreiras, estão a ir para a Arábia porque a competição é forte. Não só no campeonato, mas também na Liga dos Campeões asiática, que é muito interessante», afirmou.