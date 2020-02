Valeri Bojinov foi confirmado como reforço do Pescara e está de regresso ao futebol italiano.

Antigo jogador do Sporting, na temporada 2011/12, época na qual marcou três golos em 16 jogos, o avançado, de 33 anos, volta a solo transalpino onde já vestiu as camisolas de Lecce, Fiorentina, Juventus, Parma, Hellas Verona e Vicenza.

Internacional búlgaro, com seis golos em 43 jogos, o ponta de lança tinha voltado a casa em 2018, assinou pelo Levski Sofia, mas atualmente representava o Botev Vratsa, formação na qual cumpriu nove jogos esta época.

Campeão sérvio, no Partizan, Bojinov jogou também nos chineses do Meizhou Hakka, nos suíços do Lausanne e nos croatas do Rijeka, mudando-se agora para o atual décimo classificado da Serie B.