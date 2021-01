A Juventus e o Marselha trocaram duas jovens promessas.



Em comunicado, a Vecchia Signora explica que vai pagar oito milhões de euros em três anos pela contratação de Marley Aké, avançado de 20 anos. Em sentido contrário, Franco Tongya, médio de 18 anos, muda-se para o clube francês por oito milhões de euros que serão pagos em três anos.



Aké, que foi lançado por Villas-Boas na primeira equipa do Marselha, assinou por quatro anos e meio com a Juventus. Já a duração do contrato de Tongya não foi revelado.