O Aston Villa garantiu Morgan Sanson para as próximas quatro temporadas e meio.



O médio chega a Birmingham do Marselha, equipa que representou durante quatro anos. Lembre-se que Dean Smith e André Villas-Boas, técnicos dos respetivos emblemas, trocaram argumentos publicamente sobre a transferência do jogador de 26 anos.



Sanson despontou no Le Mans, de onde saiu para o Montpellier. Após três épocas e meia de bom nível, o Marselha recrutou-o. Ao serviço do emblema do sul de França, o futebolista disputou 158 jogos.



O valor da transferência não foi divulgado.