A Assembleia Geral da Liga italiana foi unânime a demonstrar o desejo de que a temporada seja concluída.

A ideia deixada na quinta-feira pelo Presidente da Liga, Paolo Dal Pino, de que os clubes esperavam poder concluir a competição, suspensa desde 10 de março devido à pandemia de covid-19, saiu assim reforçada na reunião magna das sociedades desportivas dos clubes que militam na Serie A.

O encontro, mantido através de videoconferência, tinha igualmente como objetivo a discussão sobre os direitos televisivos e as verbas ainda a cobrar aos canais que fazem a distribuição dos jogos.

A posição dos 20 clubes de concluir a Serie A reforça, desta forma, o que ficara acordado na última reunião, a 21 de abril, e surge após as declarações do Ministro do Desporto de Itália. Vincenzo Spadafora ainda nesta quinta-feira afirmou que, caso não seja encontrado um acordo para a modificação do protocolo de regresso da prova, o governo assumirá a responsabilidade de declarar como encerrada a temporada.