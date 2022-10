A Udinese, do português Beto, perdeu esta quarta-feira na receção ao Monza, de Dany Mota, por 3-2, na segunda ronda da Taça de Itália.

Em Udine, foram os visitantes que se adiantaram no marcador, em cima do intervalo, por Valoti, mas, no arranque do segundo tempo, aos 49 minutos, Beto assistiu o argentino Nehuen Pérez para a igualdade.

O mesmo Pérez voltou a marcar, aos 68 minutos, já depois de Beto ter sido substituído pelo espanhol Gerard Delofeu, porém, o Monza reagiu e chegou à vitória com golos de Molina e Patagna - que tinham sido lançados em jogo poucos minutos antes -, aos 70' e 72', respetivamente.

No outro encontro do dia, o Spezia bateu o Brescia por 3-1, com um bis do esloveno Strelec aos 20' e 86', que foi assistido pelo português Leandro Sanca no primeiro golo, e um tento de Daniele Verde aos 50' , enquanto Moreo marcou para osvisitantes, já aos 90+3.