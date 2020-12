A Lazio voltou aos triunfos na Serie A em casa do Spexia (2-1), em jogo da décima jornada da prova.



O conjunto romano marcou aos 15 minutos por intermédio de Immobile. Lançado por Milinkovic-Savic, o internacional italiano não perdoou na cara do guarda-redes adversário e inaugurou o marcador.



Após a formação da casa ter enviado duas bolas aos ferros, a Lazio chegou ao golo da tranquilidade. Um golaço, por sinal de Milinkovic-Savic. O internacional sérvio enganou o guarda-redes contrário e enviou a bola ao ângulo.



Nzola, jogador que passou por Sertanense e Académica, reduziu para o Spezia à entrada para os vinte minutos finais, mas o resultado não mais se alterou.



Com esta vitória, a Lazio igualou provisoriamente a Roma, o Nápoles e a Juventus no quarto posto.