O AC Milan triunfou em Veneza por 3-0 e é o novo líder da Serie A, ainda que à condição.



Os rossoneri tiveram um início de jogo fulgurante e marcaram logo aos dois minutos. Rafael Leão fugiu pela esquerda e cruzou para o desvio certeiro de Ibrahimovic à boca da baliza. O internacional português esteve, de resto, em destaque na primeira parte e só não marcou porque Romero não deixou. O guarda-redes argentino da equipa visitada somou uma mão cheia de defesas e evitou que o encontro estivesse resolvido antes do intervalo.



A toada da partida manteve-se na segunda parte com a equipa de Pioli a criar várias ocasiões para marcar. O golo da tranquilidade chegou logo aos 47 minutos pelo lateral-esquerdo Theo Hernández a passe de Leão. O francês chegou ao bis e fixou o resultado final na marcação de um penálti ao minuto 59.



O Veneza perdeu Svoboda por expulsão - vermelho direto no lance que deu a grande penalidade a favor do AC Milan - e ficou entregue. Pioli aproveitou para resguardar os homens do ataque: Leão saiu aos 62 minutos, Ibra e Brahim Díaz aos 73.



Com esta vitória, o AC Milan atingiu aos 48 pontos e isolou-se no primeiro lugar. Fica à espera do que o Inter fará, mais logo, na receção à Lazio. Por sua vez, o Veneza é 16.º com 17 pontos, mais quatro pontos que a primeira equipa em zona de descida.