Num duelo jogado em bom português, o Milan venceu esta tarde a Roma (3-1), de José Mourinho, em jogo da 20.ª jornada da Serie A.

Em San Siro, Mourinho apostou em Rui Patrício para a baliza giallorossi, e o guarda-redes português teve trabalho logo desde muito cedo.

Aos oito minutos, o árbitro foi ao VAR descortinar uma mão na bola de Abraham dentro da área e Giroud, na marca dos onze metros, não desperdiçou.

Pouco depois, ainda a Roma se tentava recompor do 1-0, Junior Messias fez o segundo, aproveitando um péssimo passe de Ibañez em zona defensiva.

Apesar dos dois «murros no estômago», os homens de Mourinho não se deixaram abater.

Zaniolo ameaçou duas vezes, mas valeu Maignan a negar o 2-1. A cinco minutos do intervalo, o guardião do conjunto de Milão nada pôde fazer para evitar que o desvio de Abraham seguisse para as redes. Reentravam os romanos na partida.

Na segunda parte, o Milan continuou com o domínio do jogo, mas a Roma foi sempre, aqui e ali, ameaçando a baliza contrária – foram valendo os dois guarda-redes para manter o 2-1.

Até aos 75 minutos. Karsdorp foi expulso, deixou a Roma a jogar com dez e a partir daí o Milan confirmou a vitória, com outro português em destaque.

Rafael Leão entrou aos 64 minutos e foi decisivo para os rossoneri chegarem ao 3-1: aos 82 minutos, o português recolheu a bola servida por Ibrahimovic, ganhou vantagem à defesa adversária e não desperdiçou na cara de Patrício.

Mas Leão não ficaria por aqui. Já nos descontos, nova arrancada do internacional português, só parada por falta de Mancini, que foi expulso. Desta vez, no entanto, Rui Patrício brilhou e defendeu o penálti de Zlatan Ibrahimovic.

Com este resultado, o Milan fica a um ponto do líder e rival Inter de Milão, embora com mais um jogo. Já a Roma está no sétimo lugar, a seis pontos da Atalanta, quarta classificada (o último lugar de acesso à Champions League), mas esta desvantagem pode aumentar, uma vez que a formação de Bérgamo tem uma partida a menos.

Nos outros jogos realizados durante o dia, o Cagliari venceu em casa da Sampdoria (2-1), a Lazio empatou na receção ao Empoli (3-3), e Sassuolo e Génova empataram a uma bola. Já o Hellas Verona, com Miguel Veloso, triunfou na deslocação ao terreno do Spezia (2-1).