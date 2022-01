Os futebolistas do Paris Saint-Germain, Ángel Di Maria e Julain Draxler, testaram positivo à covid-19, confirmou esta quinta-feira o clube gaulês, em nota oficial.

« Ángel Di María e Julian Draxler testaram positivo esta manhã para covid-19. Eles foram colocados em confinamento solitário e estão sujeitos ao protocolo de saúde adequado», escreveu o PSG, em comunicado no seu sítio.

Tratam-se de mais dois casos no plantel parisiense, depois de Layvin Kurzawa, Gigi Donnarumma e também o português Danilo Pereira terem testado positivo. O mesmo tinha acontecido com Lionel Messi, que entretanto testou negativo e está de volta.

O PSG é líder da liga francesa com 46 pontos, mais 13 do que Nice e Marselha, ambos com 33, nos segundo e terceiro lugares, respetivamente. Os comandados de Mauricio Pochettino visitam o Lyon no domingo, às 19h45.