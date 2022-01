O Paris Saint-Germain informou esta quarta-feira que Lionel Messi testou negativo à covid-19, informando ainda que, face a este resultado, o craque argentino voltará aos treinos com a equipa «nos próximos dias».



Recorde-se que Messi testou positivo a 26 de dezembro, durante a estadia na Argentina, onde participou em vários eventos e festas acompanhado por várias pessoas.



O avançado regressou a França nesta quarta-feira, tendo sido fotografado no aeroporto de Rosario. Esta tarde, o PSG comunicou oficialmente que Leo Messi teve um teste negativo, podendo dessa forma regressar à competição.



Por outro lado, o Paris Saint-Germain anunciou que o lateral Layvin Kurzawa teve um teste positivo, sendo colocado de imediato em isolamento



O clube parisiense continua com vários jogadores em isolamento, como Danilo Pereira ou Gigi Donnarumma.