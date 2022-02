Dusan Vlahovic foi a contratação mais cara da última janela de transferências. O sérvio, que custou cerca de 80 milhões de euros à Juventus, mereceu rasgados elogios de Massimiliano Allegri na antevisão ao encontro frente ao Hellas Verona.



«O clube fez um mercado excelente. Chegaram dois jogadores muito importantes. O Vlahovic marcou muitos golos e tem características importantes. Vlahovic está entre os melhores do mundo juntamente com o Haaland e com o Mbappé. Chegou cheio de vontade de melhorar. Ainda é um jovem, mas tem qualidades extraordinárias», referiu, em conferência de imprensa.



A chegada de Denis Zakaria, outro dos reforços de inverno da Vecchia Signora, também foi analisada pelo técnico transalpino de 54 anos.



«O Zakaria é um médio muito bom tecnicamente, forte no passe e pode jogar sozinho à frente da defesa. Os objetivos da equipa não alteraram com a chegada destes jogadores: queremos ficar entre os quatro primeiros. A segunda e mais importante parte da época começa agora. O clube contratou tambem o Gatti, o melhor defesa da Serie B. Certamente vai ajudar muito a Juve no futuro», disse ainda.



Depois de 41 golos em 64 jogos em Florença, Vlahovic pode estrear-se pela Juventus este domingo às 19h45 diante do Hellas Verona.