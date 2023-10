A Federação sueca anunciou esta segunda-feira que já definiu o futuro do selecionador Janne Andersson: ou garante a presença no play-off para o Euro 2024, ou deixa o cargo.

A Suécia, que tem chamado o avançado do Sporting Viktor Gyökeres, é por esta altura terceira classificada no grupo F da fase qualificação, com seis pontos, ao passo que Áustria e Bélgica ocupam os dois primeiros lugares, com 13 pontos.

Nas duas últimas posições, estão Estónia e Azerbaijão (menos um jogo), com cinco pontos.

Refira-se que os dois primeiros classificados de cada grupo ficam apurados para a fase final, onde já está a Alemanha, país que vai receber a prova. O play-off, que define as três últimas vagas e está marcado para março do próximo ano, vai ser disputado pelas equipas com melhor prestação na Liga das Nações.