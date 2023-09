Depois da goleada na Estónia, a Suécia perdeu esta noite na receção à Áustria, por 3-1, e ficou praticamente afastada da hipótese de apurar-se para o Euro 2024, via fase de apuramento.

Viktor Gyökeres, avançado do Sporting, voltou a ser titular, e viu Michael Gregoritsch abrir o marcador aos 53 minutos, servido por Stefan Posch.

Logo a seguir, Marko Arnautovic fez o 2-0, a passe de Sabitzer, e à entrada para os últimos 20 minutos o avançado do Inter de Milão bisou, de penálti.

O máximo que a equipa da casa conseguiu fazer foi reduzir em cima do minuto 90, por Emil Holm.

Com nove pontos em disputa, a Suécia tem neste momento uma desvantagem de sete face aos dois primeiros classificados do grupo F: a Bélgica e a Áustria, ambos com 13 pontos – os belgas têm vantagem na diferença de golos.

A seleção belga, de resto, goleou na receção à Estónia (5-0), num triunfo iniciado aos quatro minutos por Jan Vertonghen, antigo defesa do Benfica.

Leandro Trossard (18m), Romelu Lukaku, com um bis quase de seguida – 56m e 58m –, e Charles De Ketelaere (88m) fizeram os restantes golos.

No grupo C, a Ucrânia, com o benfiquista Anatoliy Trubin no banco, perdeu em Milão, no Giuseppe Meazza, por 2-1, frente à Itália.

Davide Frattesi bisou aos 12 e 29 minutos, antes de Yarmolenko reduzir perto do intervalo e fixar o resultado final.

A Inglaterra lidera o grupo, com 13 pontos, enquanto Itália, Ucrânia e Macedónia do Norte somam sete pontos. Os italianos, no entanto, têm um jogo a menos.