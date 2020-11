A fotografia de José Mourinho ao lado de Sergio Reguilón e de um presunto causou furor e foi tema de conversa nas redes sociais. Agora, o treinador português revelou o que estava por detrás dessa promessa.

«Os jogadores queriam um presunto espanhol: ‘É caro, quem paga? O Reguilón devia pagar porque é espanhol'. Então, [disse] ‘se ganharmos [ao Man. City] eu pago’. Foi isso. Claro que os jogadores ficaram contentes por ter sido eu a pagar», revelou em conferência de imprensa.

O treinador português justificou também a presença ativa no Instagram com uma maior proximidade aos adeptos.

«Não é uma maneira de mostrar que estou mais próximo dos jogadores. O post depois do jogo com o Antuérpia [fotografia no autocarro] não era para celebrar nada, foi uma derrota horrível. E não publiquei nada depois da vitória sobre o Man. City, uma boa vitória e estávamos todos contentes. Apenas tento abrir um pouco o nosso mundo ao mundo. As pessoas gostam de ver coisas a que normalmente não teriam acesso. O sucesso daquele documentário da Amazon [sobre o clube] foi precisamente por tudo estar aberto. Por exemplo, eu adoraria saber como trabalha uma grande equipa de Fórmula 1. Neste caso o Instagram é uma oportunidade para pequenas coisas que não prejudicam ninguém e até podem ser engraçadas», sublinhou.

Mourinho é um fenómeno no Instagram e conta já com mais de um milhão de seguidores.