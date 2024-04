Kristoffer Olsson já não está ligado ao ventilador, no Hospital Universitário de Aarhus, onde está a realizar a sua recuperação depois de ter perdido a consciência em casa, no passado dia 20 de fevereiro.

Recordar também que o jogador foi diagnosticado com pequenos coágulos em ambos os lados do cérebro, há mais de um mês.

A notícia foi dada pelo Midtjylland, que em comunicado acrescenta que o jogador recuperou a função motora, assim como a capacidade de falar. Além disso, Olsson já voltou a caminhar e a comer sem ajuda dos enfermeiros. São os primeiros sinais positivos para o internacional sueco, que continua com um prognóstico incerto, quanto à recuperação total.

Na mesma nota, o emblema dinamarquês escreve ainda que o jogador continua acompanhado pela família mais próxima e parte do plantel do Midtjylland.

Leia o comunicado na íntegra:

Tal como o público já foi informado, o jogador da seleção sueca do FC Midtjylland, Kristoffer Olsson, de 28 anos, foi retirado do ventilador no Hospital Universitário de Aarhus e transferido para o Hammel Neurocenter, onde iniciou a sua reabilitação depois de ter perdido a consciência no dia 20 de fevereiro, em sua casa.

Neste local, Kristoffer recuperou a função motora e as habilidades verbais. O progresso físico é significativo, recuperou a capacidade de caminhar e é capaz de comer de forma independente.

Embora os desafios cognitivos permaneçam e o prognóstico para a sua recuperação total permaneça incerto, os especialistas do centro de tratamento estão entusiasmados pelos passos positivos que Kristoffer deu. Para já, continua a reabilitação no Hammel Neurocenter, onde está a receber o tratamento adequado e o apoio que necessita.

Kristoffer Olsson, de 28 anos, ainda está rodeado pela sua família próxima e por parte da equipa do FC Midtjylland.