Henrik Larsson recordou no início desta semana alguns dos melhores momentos que passou na sua carreira enquanto jogador.

O antigo avançado lembrou a final da Liga dos Campeões frente ao Arsenal como um dos momentos mais altos do percurso futebolístico. Recorde-se que o sueco, na altura com 34 anos, entrou em campo quando o Barcelona perdia por 1-0 e em cinco minutos revolucionou o jogo com duas assistências e deu o título aos blaugrana.

Após um ano de vitórias, que culminou com a conquista do triplete (Supertaça, Liga dos Campeões e campeonato espanhol), o sueco deixou os catalães e voltou à Suécia para o Helsingborgs, o clube da sua cidade.

Uma transferência que apanhou todos de surpresa, mas que Larsson justifica com o desejo de voltar para perto da sua família.

«Eu queria jogar futebol, sentia que ainda conseguia ser titular e isso não acontecia no Barcelona. Houve oportunidades para ir para outros grandes clubes, mas eu senti a necessidade de voltar a casa, estar com os meus filhos. Agora olho para trás e sinto-me muito feliz com a decisão que tomei», começou por dizer em entrevista à Sky Sports.

Seis meses ao serviço do emblema sueco fizeram despertar o interesse do Manchester United que avançou para o seu empréstimo.

«Fiquei muito contente quando a oportunidade chegou. Disse que tinha de discutir com a minha família, mas a verdade é que a decisão já estava tomada», lembrou.

O avançado sueco assume que gostaria de ter ficado mais tempo nos red devils, mas manteve-se fiel à promessa de voltar a casa, para junto dos seus filhos.

«O meu único arrependimento foi não ter ficado no Manchester United até ao final da temporada. Se tivesse ficado, acho que me iriam propor a extensão de contrato. O problema é que já tinha prometido ao Helsingborgs que ia voltar a casa e também queria que os meus filhos crescessem na Suécia», confidenciou.

Nem mesmo a intervenção de Sir Alex Ferguson o fez mudar de ideias.

«Ferguson quis que eu ficasse, mas tinha dado a palavra ao Helsingborgs. Apesar do United ser muito maior, senti que não podia quebrar a minha promessa», finalizou.