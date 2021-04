O futebolista do Leicester, Harvey Barnes, terminou a época 2020/2021 e vai falhar o Europeu de futebol, devido a um «contratempo» na recuperação de uma lesão no joelho esquerdo, confirmou esta quarta-feira o treinador, Brendan Rodgers.

Barnes, de 23 anos, sofreu uma lesão no tendão rotuliano do joelho esquerdo, contra o Arsenal, no final de fevereiro. O tempo inicial de paragem previsto era de seis semanas, mas vai mesmo ser mais longo.

«A recuperação dele sofreu um ligeiro contratempo. Teve de ser submetido a uma segunda operação, para limpar alguns tecidos danificados, por isso não vai voltar a jogar esta temporada. O plano passa por tê-lo disponível na pré-época», disse Rodgers, em conferência de imprensa.

O extremo estava a ser destaque no Leicester, com 13 golos e quatro assistências em 35 jogos oficiais esta temporada.

Assim, além de desfalcar o Leicester, Barnes vê também goradas as hipóteses de ir ao Euro 2020, que decorre de 11 de junho a 11 de julho. Barnes soma uma internacionalização, assinalada em setembro do ano passado, ante País de Gales.