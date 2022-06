A final da Liga dos Campeões, disputada no passado dia 28 de maio, no Stade de France, ficou marcada pelos graves incidentes com adeptos, que obrigaram mesmo a organização a adiar a hora do começo da partida.

Quase uma semana depois desse encontro, no qual conquistou mais um título europeu, o Real Madrid reagiu, em comunicado, para exigir explicações sobre os incidentes.

«Queremos saber quais as razões que motivaram a designação desta sede para a final e que critérios foram tidos em consideração, atendendo ao que se passou nesse dia. Deste modo, pedimos respostas e explicações que determinem os responsáveis que deixaram os adeptos sem assistência e indefesos», pode ler-se em comunicado.

O clube refere ainda que os seus adeptos foram «violentamente agredidos, assediados, atacados e roubados».

«Entendemos que aquilo que deveria ter sido uma grande celebração do futebol, para todos os adeptos que compareceram ao jogo, transformou-se em acontecimentos infelizes que causaram profunda indignação em todo o mundo», refere ainda o Real Madrid, que conclui que «o futebol transmitiu ao mundo uma imagem muito distante dos valores e objetivos que deve sempre perseguir».