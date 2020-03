O Sion, equipa da Liga suíça que é treinada por Ricardo Dionísio, rescindiu contrato com nove jogadores que recusaram a proposta de emprego parcial para a qual a direção do clube decidiu avançar devido aos constrangimentos financeiros causados pela pandemia do novo coronavírus.

A notícia foi avançada pela ATS (agência de notícias da Suíça), que diz que os atletas em causa tratam-se de Pajtim Kasami, Alex Song, Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Mickaël Facchinetti, Christian Zock, Birama Ndoye, Johan Djourou e o ex-sportinguista Seydou Doumbia.

O Sion ainda não emitiu qualquer nota oficial sobre o tema, mas a proposta aos atletas passava, segundo a ATS, pelo pagamento de 80 por cento do salário até um teto de 12.500 francos suíços, pouco menos de 11 mil euros.

Recorde-se que o campeonato da Suíça está suspenso.