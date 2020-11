O antigo internacional português Luís Figo elogiou os compatriotas João Félix e Cristiano Ronaldo, um olhando à margem de progressão que tem por ainda ter 21 anos e o outro por, aos 35, apresentar o rendimento que se tem visto ultimamente.

«O João é um jogador jovem que tem muito que crescer. Vai ser muito melhor do que é pela margem de progressão que tem. É um jogador que tem que jogar na sua posição natural para poder render mais. Pode jogar pela ala, mas é difícil. Em termos de rendimento vai notar-se mais se jogar pelo meio: tem golo, chega bem e isso é um dom único no futebol», afirmou Figo, à margem do evento Marca Sports Weekend, do jornal espanhol Marca, este sábado.

Por outro lado, e sobre um jogador com quem ainda chegou a jogar na seleção nacional, Cristiano Ronaldo, Figo foi perentório e comparou aquilo que se pensa em Itália e em Espanha sobre um jogador, a partir dos 30 anos.

«Não me surpreende o rendimento, porque o Cristiano sempre foi um grande profissional. Se não tiver lesões, vai continuar a fazer golos porque é um dom que tem. Em Itália – e falo por experiência – têm uma forma de pensar em relação à idade dos futebolistas que não é como em Espanha. Aqui [em Espanha] chegas aos 30/31 anos e mal faças um mau jogo dizem que estás acabado. Em Itália julgam-te pelo rendimento, não pela certidão», assinalou.