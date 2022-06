Após três derrotas consecutivas, Luís Castro atravessa um período de menor fulgor no Botafogo. A equipa do técnico português foi goleada na noite desta quinta-feira pelo Palmeiras (4-0) e, na conferência de imprensa, já surgiram questões acerca de uma eventual saída do Fogão.

«Não está posto em caso aquilo que é o nosso trabalho e aquilo que devemos fazer com a nossa equipa. Mas está em termos de resultados. Se os resultados não acontecerem, como não estão a acontecer, é o que me espera [demissão]. No futebol não há diferentes formas de olhar para as instituições. Se eu não ganhar, tenho de sair e entrar outro no meu lugar. Não há meios termos nisso, não há nada escondido. O pior na vida é não sermos claros naquilo que fazemos todos os dias», disse, citado pelo Globoesporte.

O técnico luso assumiu que «o Palmeiras foi melhor em tudo» e vincou que o projeto do Botafogo «não vive de treinadores».

«É um caminho de construção para nos mantermos na Série A neste ano e ser campeões daqui a dois, três anos. Nunca vendi ilusões porque vim muito de baixo e não vai ser aqui que vou vender ilusões porque comunicação social, adeptos ou a direção querem. Neste momento, o que temos de continuar a fazer é construir uma equipa competitiva. Hoje, volto triste porque não tivemos essa capacidade. O Palmeiras foi muito melhor do que nós», rematou.

O Botafogo é 15.º classificado no campeonato brasileiro, com 12 pontos, apenas mais um do que o Cuiabá, treinado pelo também português António Oliveira e que segue imediatamente abaixo da linha de água.