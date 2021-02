Quatro dias depois de ter conquistado o título mundial, no Qatar, o Bayern de Munique não foi além de um empate caseiro com o Arminia Bielefeld, em jogo da 21.ª jornada da Bundesliga (3-3). O português Tiago Dantas voltou a estar no banco da equipa de Hansi Flick, mas sem entrar.

Empenhado em fugir à zona de despromoção, o Arminia Biefeld adiantou-se no marcador logo ao minuto 9, quando estreante Michel Vlap (emprestado pelo Anderlecht) rodou entre Bouna Sarr e Niklas Süle para marcar.

A surpresa tornou-se ainda maior ao minuto 37, quando Vlap cobrou um canto na esquerda e Amos Pieper fez o 2-0 para o Arminia, numa altura em que o relvado começava a ficar transformado em manto branco incrível.

O Bayern só conseguiu reagir ao minuto 48, quando Robert Lewandowski dominou no peito um passe de David Alaba, e sem deixar cair atirou para o fundo da baliza.

O Arminia não se intimidou, no entanto, e voltou a marcar no minuto seguinte, com Andreas Voglsammer a cruzar rasteiro para Christian Gebauer encostar à boca da baliza.

O Bayern foi mais rápido a reagir, e Tolisso reduziu a desvantagem ao minuto 57, após excelente cruzamento de Leroy Sané.

Foi uma jogada do antigo jogador do Manchester City que deu origem também ao golo do empate, apontado por Alphonso Davies ao minuto 68.

O Bayern interrompeu assim um ciclo de sete vitórias seguidas, cinco das quais para a Bundesliga, e tem agora cinco pontos de vantagem sobre o Leipzig.

O Arminia Bielefeld está na antepenúltima posição, que remete para um «playoff» de permanência.