Entrevistado pelo portal UOL, do Brasil, Lucas Moura contou um episódio curioso dos tempos em que jogava no Paris Saint-Germain, ao lado de Zlatan Ibrahimovic.

«No início da época toda a gente tirávamos a foto de equipa, de fato, com o staff e tudo. O Ibra sentou-se no banco da frente, ao meio. Tirámos a foto e depois o fotógrafo perguntou ao Ibra se ele podia sentar-se uma cadeira ao lado, já que iam colocar outra na primeira fila. O Ibra perguntou: "Mas porquê? Quem é que se vai sentar aqui?". O fotógrafo respondeu que era o presidente, e o Ibra respondeu: "O presidente vai sentar-se ali [na outra cadeira]. Pode deixar-me aqui», contou o brasileiro.

«Fora do campo ele é muito tranquilo. Respeita toda a gente. Ele sempre me ajudou bastante em Paris. É muito engraçado também. E dentro de campo era um personagem, alguém que toda a gente conhece pela irreverência, pela maneira de dar entrevista», acrescentou.

Lucas Moura falou ainda da boa relação que tem com José Mourinho, técnico com quem trabalha agora no Tottenham, mas que até podia ter trabalhado no Real Madrid.

«A primeira coisa que ele disse quando me encontrou foi: "Manda um abraço para o teu pai e para a tua mãe, estive com eles quando estava no Real Madrid". E na verdade houve esse contacto, uma reunião. Os meus pais foram a Madrid, para conversar, mas a negociação acabou por não desenrolar-se, eu nem me lembro porquê», recordou o avançado.

«É muito legal o jeito que ele trata os jogadores. Ele é muito transparente em tudo o que faz. Ele é um cara que está sempre em cima, independentemente se é treino ou musculação. Está sempre olhando e incentivando, orientando... É realmente apaixonado pelo que faz. Ele está sempre à procura da excelência de cada jogador. Isso é muito bom», acrescentou Lucas Moura.