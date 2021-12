Durante uma entrevista ao jornal L'Équipe, Lilian Thuram foi questionado sobre os jogadores mais talentosos que teve como companheiros de equipa e como adversários ao longo da carreira. O campeão do mundo pela França destacou ainda os maiores 'vilões' falando sobre dois defesas conhecidos dos adeptos portugueses.



«O mais vilão? Carlos Mozer tinha essa reputação no Marselha. Mas o que entendemos por vilão? No Parma conheci o Fernando Couto, um tipo que era muito tranquilo e muito amável, mas que se transformava completamente quando estava em campo», salientou Thuram.



O antigo defesa elegeu Zidane como o melhor jogador com quem alinhou e Ronaldo Fenómeno como o adversário mais talentoso.



Lilian Thuram foi ainda desafiado a falar sobre o mais 'festivaleiro', mas optou por manter o anonimato do jogador em questão.



«No Barcelona, havia um jogador que não vou nomear e que não podia treinar frequentemente. Em algumas manhãs, percebíamos que ele não estava em boas condições. Tinham de o fechar na sala de massagens para ele dormir», contou o ex-jogador, com boa disposição.