O futebolista português Rafael Leão marcou, este sábado, um dos golos da goleada do Milan ante o Modena, por 5-0, em jogo de preparação para a época 2021/2022.

Frente à equipa da Serie C, o terceiro escalão do futebol transalpino, o Milan resolveu o resultado na primeira parte, que terminou já com o 5-0 no marcador.

Brahim Díaz abriu o ativo aos dois minutos, Rafael Leão fez o 2-0 aos cinco minutos, de cabeça, Tomori assinou o 3-0 (9m), Krunic o 4-0 (18m, assistido por Leão) e Theo Hernández o quinto tento (43m). Leão foi substituído ao intervalo.