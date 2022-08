A situação difícil que o Manchester United atravessa é conhecida por todos, sendo alvo de brincadeira por parte de toda a gente.

Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, anunciou na passada terça-feira no Twitter que ía comprar o clube inglês mas mais tarde veio esclarecer que tudo não passava de uma piada.

«E vou comprar o Manchester United, de nada», escreveu Musk na sua conta do Twitter.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome

«Não, esta é uma piada de longa data no Twitter. Não estou a comprar nenhum clube desportivo», justificou mais tarde.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.