O treinador do Manchester United, Erik Ten Hag, vincou esta quarta-feira que Cristiano Ronaldo já faz parte do «passado», depois da sua saída do clube, antes de representar Portugal no Mundial 2022.

«Ele já foi e é passado. Agora olhamos em frente e olhamos para o futuro», referiu o técnico neerlandês, em declarações aos canais do clube de Manchester, publicadas esta quarta-feira.

Lacónico sobre a saída de Ronaldo, Ten Hag teve nesta a primeira reação pública após a saída de Ronaldo, naquela que foi a sua segunda passagem da carreira pelos vermelhos de Manchester.

A cisão com Ronaldo foi oficializada pelo United a 22 de novembro, dois dias antes do primeiro jogo de Portugal no Mundial, frente ao Gana.

Titular nos três jogos da fase de grupos, Ronaldo apontou um golo, logo no primeiro encontro, ante o Gana, de penálti. Na terça-feira, ante a Suíça, foi suplente utilizado na goleada por 6-1 nos oitavos de final.