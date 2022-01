No último suspiro, o Manchester United garantiu os três pontos na receção ao West Ham. Em cima do terceiro e último minuto de compensação, dois homens que saltaram do banco resolveram em Old Trafford: na área, Cavani assistiu e Marcus Rashford concluiu ao segundo poste para o 1-0 no duelo da 23.ª jornada da Premier League inglesa.

Triunfo que vale ultrapassagem na tabela aos londrinos, na luta pelos lugares de Liga dos Campeões. A equipa de Ralf Rangnick mete a segunda vitória consecutiva no campeonato e chega aos 38 pontos em 22 jogos. Sobe ao quarto lugar, por troca com os comandados de David Moyes, que agora estão no quinto lugar, com 37 pontos em 23 jogos.

Num jogo com poucas oportunidades claras de golo, destacou-se Areola, com uma boa intervenção a negar o golo a Fred, já na segunda parte, aos 50 minutos.

Com os portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot a titulares e a cumprirem os 90 e poucos minutos, a emoção cresceu já na reta final, com Soucek, especialista a corresponder de cabeça a cantos, quase deu vantagem ao West Ham dessa forma, mas o desvio saiu ao lado, aos 88 minutos. Na resposta, em cima do minuto 90, Ronaldo viu Areola negar-lhe o 1-0, que acabaria, contudo, por acontecer em cima da hora, numa jogada com o trio que saiu do banco na segunda parte.

Ronaldo deu para Martial e este assistiu Cavani na esquerda da área, para um cruzamento rasteiro que Rashford desviou com sucesso ao segundo poste, levando a plateia de Old Trafford à loucura nas bancadas.

O golo de Rashford:

No outro jogo, triunfo surpreendente e importantíssimo do Newcastle, de Eddie Howe, o segundo nesta edição do campeonato. Um golo de Jonjo Shelvey, aos 75 minutos, deu os três pontos aos magpies, na deslocação a Elland Road, ante o Leeds. O Newcastle mantém-se em zona de descida, à condição no 18.º lugar, com 15 pontos. O Leeds é 15.º, com 22 pontos.

Já este sábado, o Aston Villa venceu o Everton.