O Paris Saint-Germain conquistou, esta quarta-feira, a Supertaça de França, a décima do seu historial e a oitava de forma consecutiva. A equipa parisiense venceu o Marselha por 2-1 em Lens e Mauricio Pochettino soma o primeiro troféu pelo clube, ao seu terceiro jogo no comando técnico.

Com o português Danilo Pereira recuperado de lesão e de início banco de suplentes, o PSG ensaiou o golo por duas vezes e só festejou verdadeiramente à terceira bola colocada no fundo da baliza, chegando ao intervalo em vantagem, por 1-0.

Icardi marcou aos 22 minutos, mas foi assinalado fora de jogo claro a Mbappé, que tinha feito a assistência. Aos 29 minutos, novo golo anulado, mas a Mbappé, que estava também adiantado. E foi só ao minuto 39 que o PSG fez a festa, com o golo de Mauro Icardi. O avançado viu Mandanda defender um primeiro cabeceamento após cruzamento de Di Maria, mas emendou na recarga. O bis esteve perto em cima do intervalo, mas o remate do avançado do PSG foi ao ferro.

Com o guardião em dificuldades confirmadas ao intervalo, André Villas-Boas lançou Pelé na baliza para a segunda parte, colocando Sanson e Benedetto ao minuto 56, à procura de algo mais no jogo. O PSG respondeu com as entradas de Kimpembé e Neymar e Villas-Boas estrou também o reforço Pol Lirola.

Sem grandes ocasiões junto das balizas, a emoção em campo e os golos estavam reservados para a parte final. Ao minuto 82, Icardi arrancou e caiu na área ao tentar driblar Pelé e o árbitro Ruddy Buquet foi ver as imagens ao vídeo-árbitro e confirmou a grande penalidade que Neymar transformou em golo (85m).

O Marselha não desistiu e ainda reduziu por Payet após passe de Thauvin na área, acabou por cima a tentar o empate, mas não evitou o desaire.

O PSG destaca-se como maior vencedor do troféu, com dez Supertaças, para oito do Lyon. O Marselha tem agora tantas finais perdidas como ganhas: três.