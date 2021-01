O Olympiakos, clube treinado pelo português Pedro Martins, empatou esta quarta-feira a um golo com o PAOK na deslocação a Salónica, em jogo de acerto de calendário, relativo à sexta jornada.

Com o português Vieirinha a titular, o PAOK chegou à vantagem por Ingason, aos 51 minutos.

O Olympiakos, com os portugueses José Sá e Rúben Semedo a titulares, além do ex-Paços Oleg Reabciuk, empatou por Ousseynou Ba, aos 77 minutos.

Com este resultado, o Olympiakos é líder com 42 pontos e o PAOK é terceiro, com 32 pontos. Pelo meio está o Aris, segundo classificado com 33 pontos e menos um jogo.