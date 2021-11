Cristiano Ronaldo integra a lista reduzida para o prémio The Best para melhor jogador do ano.

O avançado do Manchester United é o único português na 'shortlist' divulgada nesta segunda-feira pela FIFA. Além de Ronaldo, estão na corrida Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Robert Lewandowski, que conquistou o galardão em 2020.

Os vencedores diferentes prémios atribuídos pela FIFA serão conhecidos a 17 de janeiro de 2022 e as votações dirigidas ao público serão encerradas a 10 de dezembro.

Ao prémio de melhor treinador do ano no futebol masculino concorrem sete técnicos: entre eles, estão Roberto Mancini (Itália), Guardiola (Manchester City), Thomas Tuchel (Chelsea), entre outros.

