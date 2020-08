Valtteri Bottas renovou com a Mercedes por mais uma temporada e vai cumprir o quinto ano seguido na construtora germânica, o nono na Fórmula 1.

O piloto de finlandês, de 30 anos, é o atual vice-líder da competição, com 58 pontos, a 30 do colega de equipa Lewis Hamilton.

Na Mercedes desde 2017, ano em que substituiu Nico Rosberg, o escandinavo tem renovado anualmente o contrato com a formação hexacampeã do mundo.

Bottas soma 12 pole positions, 48 pódios e oito vitórias em corridas de Fórmula 1 e vai assim continuar na competição rainha do automobilismo pelo menos até ao final de 2021.

🚨 #BottasAnnounced 🚨



He’s STAYING! 👊 @ValtteriBottas will race for the Team next year! 🔥 pic.twitter.com/hsGv1WuWIX