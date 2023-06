Lionel Messi deu uma entrevista à beIN Sports, na qual abordou vários assuntos, entre os quais os dois anos ao serviço do Paris Saint-Germain, de onde saiu com a imagem desgastada depois de um processo disciplinar que o afastou alguns dias dos trabalhos com a equipa já nos últimos tempo no clube.

«Fui para Paris porque gostava do clube, tinha amigos e muita gente conhecida no balneário. Companheiros de seleção e outros com quem já tinha jogado e que já conhecia. Parecia-me que ia ter uma adaptação muito mais fácil do que em qualquer outro sítio para onde fosse», disse.

Só que na primeira época em França, Messi esteve longe dos números a que se habituou ao longo de toda a carreira: em 34 jogos marcou apenas 11 golos, o pior registo desde 2005/06. «A verdade é que foi uma adaptação muito difícil. Muito mais do que esperava. Foi difícil adaptar-me a esta mudança. Chegar tarde, não ter pré-temporada... Um novo clube, nova maneira de jogar, novos companheiros e uma nova cidade, onde a adaptação ao princípio foi difícil para mim e para toda a minha família», assumiu.

Lionel Messi diz que se sentiu muito acarinhado pelos adeptos do PSG nos primeiro tempos, mas que depois sentiu algum afastamento. «O início foi lindo, mas depois as pessoas começaram a tratar-me de forma diferente. Uma parte dos adeptos do PSG. Creio que a maioria continuou a tratar-me como no início, mas houve uma quebra com uma boa parte dos adeptos. Não era minha intenção, mas isso aconteceu, tal como anteriormente passou-se com o Neymar e o Mbappé», recordou.

A entrevista de Lionel Messi será exibida na íntegra neste sábado.